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ІндонезіяТуризм

Пляшки, пакети та трактори: Туристи перетворили популярний пляж Індонезії у смітник

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Пляшки, пакети та трактори: Туристи втопили черговий популярний пляж у смітті

Гори сміття, пластикові пляшки та пакети – фото з популярного серед туристів пляжу Кута на індонезійському острові Балі. Сумні кадри оприлюднює видання Daily Mail.

За інформацією видання, сумні знімки показують непривабливу картину на колись незайманому пляжі на Балі.

“Фотографії демонструють, як місцеві жителі острова пробираються крізь гори сміття, намагаючись очистити колись чистий пляж. На знімках можна розглянути пластикові пляшки, харчові контейнери і кинуті пакети, що заполонили пляж Кута на півдні острова”, – пише видання.

Пляшки, пакети та трактори: Туристи перетворили популярний пляж Індонезії у смітник

Причиною забруднення пляжу називають сезон дощів, який в Індонезії триває з жовтня до березня.

“У цей період узбережжя часто завалено сміттям, при цьому його ненадовго змиває морськими хвилями, а потім океанські течії виносять його назад на берег. Найбільше від забруднення сміттям страждають пляжі Кута, Семіньяк, Легіан та Джимбаран”, – повідомляє джерело.

Пляшки, пакети та трактори: Туристи перетворили популярний пляж Індонезії у смітник

Видання додає, що раніше невелика група добровольців зголосилася допомогти прибрати безлад по всьому захаращеному східному узбережжю Балі.

“Трактори, що вивозять сміття з пляжів острова, – цілком звичне явище. Проблема забруднення лише посилюється відсутністю на популярному курорті централізованої стічної системи”, – доповнює ресурс.

Пляшки, пакети та трактори: Туристи перетворили популярний пляж Індонезії у смітник

Розкидане сміття стало головною темою для дебатів у соцмережах серед бувалих відвідувачів острова. Багато хто з них стверджує, що до гнітючого стану навколишнє середовище привели відпочиваючі.

“Якщо ви їдете на Балі через їхні пляжі, то ви зовсім не за адресою!” – Написала жінка з Канберри.

Пляшки, пакети та трактори: Туристи перетворили популярний пляж Індонезії у смітник

Серфер із Сіднея заявив, що балійські пляжі виглядають так уже “щонайменше два десятиліття”.

“Все сміття звалене у величезні купи на пляжі в Тубані, звідки його вантажівками вивозять на звалище. Щодня вивозиться близько п’яти тонн”, – написав він.

Пляшки, пакети та трактори: Туристи перетворили популярний пляж Індонезії у смітник

На деяких онлайн-форумах літо на Балі тепер цинічно називають “сезоном сміття”. Однак багато туристів уточнюють, що місцеві пляжі досить чисті у розпал курортного сезону: з липня до серпня.

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