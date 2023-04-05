Немає поваги: Туристку вигнали з Балі після скандального відео

Туристка на Балі влаштувала суперечку з місцевим поліцейським і була видворена з острова.

За інформацією ЗМІ, причиною емоційної суперечки стало небажання жінки надягати мотоциклетний шолом під час їзди на скутері жвавою дорогою в популярному районі Північна Кута.

За таке недотримання правил безпеки в Індонезії, повідомляє джерело, стягується штраф у розмірі 25 австралійських доларів.

Один із користувачів виклав ролик у Twitter: Мартіа Даніелл активно висловлює свою незгоду, жестикулює та розмовляє з представником закону на підвищених тонах.

“Це не моя вина, мій шолом вкрали. Я живу тут 23 роки!” – Кричить туристка.

“У нас є правила”, – спокійно пояснює офіцер.

“Saya disini 23 tahun!”

Just another entitled bule in Canggu. 💁🏽‍♂️ pic.twitter.com/sQRjfJEXFx — Tukang Sayat Kulit (@akuluka) March 9, 2023

Незважаючи на слова офіцера поліції, Даніелл не збирається здаватися і намагається виїхати, щоб “купити новий шолом”. На кадрах видно, як поліцейські блокує їй виїзд і створюється невеликий затор.

У результаті жінка віддає свій скутер, але продовжує сперечатися. Відео переглянули понад півмільйона разів, а громадський резонанс змусив владу депортувати Даніелл з Індонезії.

“За свій спокій він має здобути почесний знак”, – похвалив стійку поведінку офіцера один коментатор.

“Велика повага професійної та терплячої поліції Балі. Соромно за жінку”, – погодився інший.

“Ні шолома, ні поваги, ні розуму”, – підсумував третій користувач.

Це вже не перший випадок подібної поведінки туристів на популярному сонячному острові. За словами голови Ради з туризму Балі Іда Багус Агунг Партха Адняна, Індонезія перебуває на межі запуску громадської кампанії: будуть встановлені рекламні щити, які закликають відпочиваючих до культурної поведінки.

“Ми хочемо, щоб туристи поважали балійські культурні звичаї, одягалися пристойно і дотримувалися правил дорожнього руху. Не робили нічого, що виходить за межі закону”, – пояснив він в інтерв’ю The Bali Sun.

Кампанія розрахована на найпопулярніші туристичні точки, де порядок порушують найчастіше: Кута, Семіньяк, Легіан, Чангу, Убуд, Санур, Нуса, Дуа та Улувату.