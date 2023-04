Немає поваги: Туристку вигнали з Балі після скандального відео

Туристка на Балі влаштувала суперечку з місцевим поліцейським і була видворена з острова.

За інформацією ЗМІ, причиною емоційної суперечки стало небажання жінки надягати мотоциклетний шолом під час їзди на скутері жвавою дорогою в популярному районі Північна Кута.

За таке недотримання правил безпеки в Індонезії, повідомляє джерело, стягується штраф у розмірі 25 австралійських доларів.

Один із користувачів виклав ролик у Twitter: Мартіа Даніелл активно висловлює свою незгоду, жестикулює та розмовляє з представником закону на підвищених тонах.

“Це не моя вина, мій шолом вкрали. Я живу тут 23 роки!” – Кричить туристка.

“У нас є правила”, – спокійно пояснює офіцер.

“Saya disini 23 tahun!”

Just another entitled bule in Canggu. 💁🏽‍♂️ pic.twitter.com/sQRjfJEXFx

— Tukang Sayat Kulit (@akuluka) March 9, 2023