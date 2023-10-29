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ІндонезіяТуризм

На популярній пам’ятки в Індонезії обвалився скляний міст із туристами, є жертви

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
На популярній пам'ятки в Індонезії обвалився скляний міст із туристами, є жертви

В Індонезії на популярній пам’ятці звалився скляний міст із туристами. Є жертви: одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Як повідомляє індонезійські ЗМІ, все сталося на популярній пам’ятці Геонг. Група з 11 туристів йшла скляним мостом, коли скляні панелі однієї з секцій мосту раптово почали тріскатися і розбилися.

У небезпечній зоні опинилися четверо туристів. Двоє не змогли втриматись і впали на землю, ще двом у результаті вдалося зачепитися за металеву конструкцію мосту. Це якраз і було четверо постраждалих. З тих, хто впав на землю, один помер до приїзду медиків, другому пощастило — він відбувся відносно легкими травмами.

Визначна пам’ятка в результаті закрита і оточена поліцією. Правоохоронці, зокрема, розслідують, чи могли бути причиною інциденту «свідомі дії чи інші супутні фактори», чи міст обвалився з технічних причин.

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