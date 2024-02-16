На острові Балі запровадили новий туристичний збір. Але оплачувати його можна не всім

Влада Балі ввела новий туристичний збір для іноземців, які приїжджають на відпочинок. Про нововведення повідомляється на сайті урядового проєкту Love Bali, який має зберегти унікальну природу острова.

Кому обов’язково оплачувати збір

Згідно з повідомленням, тепер усім мандрівникам, які відвідують Балі, необхідно буде сплатити збір у розмірі 150 тисяч індонезійських рупій (близько 10 доларів) на людину. Ця умова стосується всіх вікових категорій, зокрема дітей. Крім цього, вимога стосується тих мандрівників, які прибувають на Балі внутрішніми авіарейсами або поромом з інших частин Індонезії.

Як сплатити збір

Внести гроші можна буде як після прибуття, так і завчасно за допомогою офіційного сайту Love Bali. При цьому сама влада наполегливо рекомендує перераховувати кошти ще до відвідування острова. Однак варто враховувати, що для цього знадобиться банківська картка систем MasterCard, Visa American Express та JCB. Мандрівники, які внесуть збір у такий спосіб, отримають спеціальний QR-код, який необхідно зберігати протягом усієї поїздки.

Хто звільняється від збору

Зазначається, що оплата збору є обов’язковою вимогою для всіх іноземців, крім тих, хто має «золоту», дипломатичну чи студентську візи, а також представників офіційних делегацій. Крім того, з податку звільняються громадяни Індонезії та країн, що входять до складу Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), а також люди, які прибувають за програмою возз’єднання з сім’єю. Щоб отримати звільнення від сплати податку, їм доведеться заздалегідь подати відповідну онлайн-заявку.

Зазначається, що кошти, одержані від сплати збору, будуть спрямовані на реалізацію ініціатив щодо збереження культури та природи Балі. Серед таких програм проєкти з відновлення мангрових лісів та коралових рифів.

Вимога про сплату податку набула чинності 14 лютого.

Балі сьогодні залишається одним із найпопулярніших напрямків для туристів з усього світу. За даними, які наводить уряд Індонезії, лише за 2023 рік острів відвідали близько 11 мільйонів закордонних мандрівників. У 2024 році турпотік може продовжити своє зростання і досягти 14 мільйонів людей. Очікується, що загалом влада щорічно зможе отримувати від нового збору близько 180 тисяч доларів прибутку.