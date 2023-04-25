На острові Балі з’явиться найбільший у світі басейн на даху

Провідний забудовник острова Балі (Індонезія) Magnum Estate анонсував амбітний та інноваційний проєкт — новий флагманський житловий комплекс Magnum Residence Berawa з найбільшим у світі басейном на даху.

Він являє собою чотириповерховий комплекс преміум-класу, що вміщає понад 150 розкішних апартаментів та зручну інфраструктуру для життя та відпочинку.

Головною особливістю комплексу є лаунж-зона на даху з найбільшим басейном у світі — його довжина 190 м, він більший за басейн на даху готелю Marina Bay Sands в Сінгапурі (146 м).

У складі комплексу — простір для відпочинку та роботи, суперсучасний фітнес-центр, SPA-центр з повним спектром послуг, кілька ресторанів та барів, у тому числі ресторан з ф’южн-кухнею від найкращих шеф-кухарів.

В Magnum Residence Berawa доступні апартаменти з однією або двома спальнями площею від 80 кв. м. Усі вони будуть оснащені системою «розумний дім», дизайнерськими меблями, побутовою технікою преміальних брендів та особистим джакузі на балконі.

Комплекс розташовується в прибережній зоні Чангу, всього в 500 м від пляжу Берава і легендарних пляжних клубів Балі – Finns і Atlas. Пляж Берава входить до ТОП-50 найкращих пляжів світу за версією CNN Travel. Також неподалік є безліч кафе та ресторанів, магазинів одягу, розважальних центрів.