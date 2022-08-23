На острові Балі стався потужний землетрус

Як повідомляє видання Detik, учора, 22 серпня, на популярному у туристів острові Балі в Індонезії стався землетрус магнітудою 5.8.

За даними Національного управління метеорології, кліматології та геофізики Індонезії, сейсмобиття сталося о 15:36 за місцевим часом. Його епіцентр знаходився за 74 км на південний схід від Кути, вогнище залягало на глибині 124 км. Підземні точки відчувалися і сусідньому острову Ломбок.

Внаслідок землетрусу трохи постраждали кілька житлових будинків та готелів — у них утворилися тріщини на стінах, обсипалася штукатурка.

На щастя, жертв та постраждалих серед мешканців та туристів не було.