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ІндонезіяТуризм

На острові Балі оприлюднили суворі правила для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Балі оприлюднили суворі правила для туристів

Як повідомляє портал Detik, губернатор індонезійського острова Балі Вайан Костер опублікував список із 12 рекомендацій та 8 заборон для іноземних туристів.

Так, іноземцям забороняється входити до обгородженої зони священних місць, у тому числі храмів; вибиратися на священні дерева; фотографуватися у нескромному одязі/без одягу; викидати сміття на природі; використовувати одноразові пластикові пакети та соломинки.

Окремо згадується «грубість, неввічлива поведінка, створення шуму та агресивні дії стосовно державних чиновників, уряду, місцевих спільнот та гідів безпосередньо чи опосередковано через соціальні мережі».

Заборонено працювати та займатися підприємницькою діяльністю без офіційних документів, торгувати артефактами та священними предметами, а також наркотиками.

Серед рекомендацій – відвідувати пам’ятки у супроводі ліцензованих гідів; обмінювати валюту тільки через уповноважених операторів (KUPVA), а керувати машиною — індонезійським ПДР.

Костер заявив, що іноземці, які порушують ці правила, будуть піддаватися «суворим заходам у вигляді санкцій або судового розгляду відповідно до чинних в Індонезії законів».

Документ набирає чинності сьогодні, 31 травня 2023 року.

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