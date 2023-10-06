На острові Балі новий скандал із голим туристом у святому місці

Імміграційна служба Балі оголосила у розшук іноземного туриста, який у оголеному вигляді медитував в індуїстському храмі. Про це журналістам повідомив голова наглядового відомства Теді Ріянді.

Цей інцидент став справжнім скандалом на острові, оскільки процес осквернення був знятий місцевим жителем. На кадрах голий чоловік із одухотвореним обличчям сидить у позі лотоса в одному із священних місць.

Відео розмістили у соцмережах із підписом: «Так неповажно. Медитуєш оголеним у нашому храмі? Ти з глузду з’їхав? Як ти міг зробити таке, принизивши балійців та їхню віру? Офіцер імміграційної служби, будь ласка, знайдіть цю людину, з нас достатньо!

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Ролик запостили у суботу, але за пару днів він став настільки вірусним, що імміграційній службі справді довелося відреагувати. У відомстві вже заявили, що впізнали чоловіка.

«Імміграційна служба зараз докладає всіх зусиль, щоб зв’язатися з іноземцем через його облікові записи в соціальних мережах, але досі відповіді від нього не надійшло», – пояснив Теді Ріянді. Він також додав, що до пошуку «опогани» вже підключилася поліція.