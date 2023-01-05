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ІндонезіяТуризм

На Балі величезний крокодил плавав біля туристів на пляжі (Відео)

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Балі величезний крокодил плавав біля туристів на пляжі.

На балійському пляжі Легіан виловили триметрового крокодила. Рептилія плавала на мілководді і спочатку рятувальники прийняли її за шматок дерева. Коли вони зрозуміли, з ким мають справу, то швидко сповістили туристів свистками. Крокодила знерухомили за допомогою мотузок.

Раніше подібних випадків на Балі не було, тому пригода неабияк налякала численних відпочиваючих, тепер вони побоюються, що у воді можуть бути й інші крокодили. Місцеві жителі припускають, що цей хижак якимось чином втік із неволі.

Зазвичай крокодили уникають пляжів та туристичних місць, мешкаючи в основному в прибережних районах на заході Індонезії в болотистих заростях поряд з широкими гирлами річок.

На Балі знаходяться два парки рептилій – Indonesia Jaya Reptile & Crocodile Park і Rimba Reptile Park, там для них створена наближена до природного довкілля. Жодна із ферм про зникнення не заявляла.

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