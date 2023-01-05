На Балі величезний крокодил плавав біля туристів на пляжі (Відео)

На балійському пляжі Легіан виловили триметрового крокодила. Рептилія плавала на мілководді і спочатку рятувальники прийняли її за шматок дерева. Коли вони зрозуміли, з ким мають справу, то швидко сповістили туристів свистками. Крокодила знерухомили за допомогою мотузок.

Раніше подібних випадків на Балі не було, тому пригода неабияк налякала численних відпочиваючих, тепер вони побоюються, що у воді можуть бути й інші крокодили. Місцеві жителі припускають, що цей хижак якимось чином втік із неволі.

Зазвичай крокодили уникають пляжів та туристичних місць, мешкаючи в основному в прибережних районах на заході Індонезії в болотистих заростях поряд з широкими гирлами річок.

На Балі знаходяться два парки рептилій – Indonesia Jaya Reptile & Crocodile Park і Rimba Reptile Park, там для них створена наближена до природного довкілля. Жодна із ферм про зникнення не заявляла.