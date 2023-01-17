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На Балі автомобіль з туристами з РФ впав у яр з висоти 25 м

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На Балі автомобіль з туристами з РФ впав у яр з висоти 25 м

Як пише «Інтерфакс», на Балі (Індонезія) автомобіль, у якому перебували четверо російських туристів, упав у яр з висоти 25 м. Усі четверо вижили, вони госпіталізовані.

Інцидент стався 16 січня. Машина, в якій їхали росіяни (двоє чоловіків та дві жінки) зі столиці острова Денпасара на курорт Булеленг, втратила керування на гірській дорозі та впала в яр глибиною 25 м.

За даними місцевої поліції, аварія сталася через гальма, що відмовили.

Усі туристи отримали травми різного ступеня тяжкості, їх доставлено до лікарні.

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