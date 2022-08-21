Індонезія: Які правила в’їзду діють для туристів

Після того, як Індонезія спростила в’їзд для іноземців, туристи все частіше замислюються про відпочинок у цій країні.

Які вимоги щодо COVID-19?

Індонезія у травні зняла всі обтяження для вакцинованих туристів за міжнародного перельоту. Скасовано ПЛР-тести до поїздки та після прибуття та бронювання карантинного готелю у столиці. Щоб прилетіти на острів Балі, зокрема, достатньо мати сертифікат про щеплення англійською мовою. Згідно з уточненням посольства, неповнолітнім наявність щеплених сертифікатів не потрібна.

Однак для подальшої подорожі країною є дві умови. Наприклад, щоб потрапити з Денпасара на Балі до Джакарти на острові Ява, згідно з новими правилами урядової комісії з COVID-19 від 11 серпня, турист повинен мати додаткове щеплення – бустер. За наявності лише двох компонентів вакцини потрібен негативний ПЛР-тест (термін дії 24 години). Невакцинованим дітям від 6 до 18 років достатньо антиген-тесту, що діє на добу. Діти до 6 років від цього звільнені.

Перед поїздкою до Індонезії треба завантажити на смартфон програму Peduli Lindungi та внести дані до особистого кабінету. Якщо в планах є поїздки островами, то там заповнюють анкету e-HAC. У меню передбачена російська мова, а реєстрація прив’язана до адреси електронної пошти.

Як відомо, суворість закону не завжди супроводжує таке ж виконання. У соцмережах зазначають, що до перевірок медичних документів повсюдно ставляться формально і нерідко не перевіряють їх наявність. За коментарями туристів перед поїздкою все здавалося складним, а насправді все просто, при цьому радять роздруковувати сертифікати та результати тестів.

Обстановка на курортах

Після відкриття країни через 2 роки антиковидних заборон туристи зазначають, що на курортах раді поверненню іноземців.

Наголошують, що на Балі успішно відновлюють туристичну інфраструктуру. У листопаді на острові відбудеться саміт глав держав G20. За свідченням очевидців, до події активно готуються: упорядковують готелі та вулиці, щоб прийняти тисячі високопоставлених гостей та журналістів з усього світу.

Масочний режим дотримується персоналу готелів, нерідко – у сфері обслуговування. При цьому гостям дозволяють бути без масок.