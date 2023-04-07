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ІндонезіяТуризм

Голодранці їм не потрібні: на Балі пропонують запровадити нові заходи проти туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Голодранці їм не потрібні: на улюбленому росіянами острові пропонують запровадити нові заходи проти туристів

Індонезійський політик запропонував запровадити податок для туристів на Балі, щоб залучити «якісних» іноземних мандрівників замість «низькоприбуткових» проблемних гостей. Про це та інші заходи проти непотрібних категорій туристів розповіло видання News.com.au.

Балі прагне відійти від «масового туризму» та набути репутації місця «розкішного відпочинку», а також боротися з правопорушеннями. Для цього запропоновано цілу низку заходів, що включають заборону використання мотоциклів для туристів, припис співробітникам готелів консультувати гостей щодо прийнятної поведінки на острові та додатковий податок для всіх приїжджих. Також очікується, що будуть встановлені великі рекламні щити в рамках офіційної кампанії боротьби з безладами.

Лухут Бінсар Панджайтан, впливовий політик Індонезії, заявив: «Я прошу, щоби введення податку на туристів, які прибувають до Індонезії, було реалізовано негайно. Цей захід буде дуже корисним для фінансування розвитку туристичних напрямків та просування туризму, як це було реалізовано в кількох країнах, що мають великий туристичний потенціал».

Також він пропонує вести політику відлякування проблемних туристів. Оскільки проживання на Балі досить дешеве для громадян деяких країн, вони приїжджають на острів «кутити» і ігнорують місцеві закони та норми поведінки. «Низькоприбуткові» туристи найчастіше влаштовують бешкетники та бійки, ображають у тому числі представників влади, псують відпочинок оточуючим та негативно впливають на репутацію курорту.

Голова регіональної законодавчої ради на провінції Балі також висловив свою думку щодо туристів: «Так, нам потрібні туристи, але респектабельні, а не ті, хто влаштовує істерики та заворушення». За будь-які порушення місцевих законів він пропонує одразу висилати з острова.

До речі, у понеділок директор генеральної дирекції з імміграції Індонезії Сілмі Карім повідомив, що за перші три місяці року з Індонезії було вислано 620 іноземців. Серед причин депортації: неправильне використання віз та дозволів на проживання, перебування понад термін, порушення громадського порядку, неналежна поведінка та недотримання індонезійських норм.

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