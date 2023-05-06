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Двох туристів знайшли мертвими у номері готелю на Балі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Двох туристів знайшли мертвими у номері готелю на Балі

Двоє китайських туристів, чоловік і жінка, було знайдено мертвими в номері готелю на Балі, повідомляє Global Times.

Повідомляється, що інцидент стався під час травневих свят. Першим у номер готелю заїхав 25-річний Лі, а згодом до нього приєдналася 22-річна жінка на прізвище Чанг. Молоді люди замовили вечерю.

Близько 6:34 ранку один із постояльців готелю зателефонував на ресепшен та повідомив, що чує крики про допомогу із сусіднього номера. Співробітники готелю виявили закривавленого Лі в коридорі. У чоловіка були рани на шиї та нозі. Його подруга була знайдена у номері, у ванній, також із ранами на шиї.

Влада розпочала слідство, маючи намір з’ясувати, чи були туристи вбиті або наклали на себе руки.

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