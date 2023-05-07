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Балі запровадить квотування туристів: записуватись на відпочинок треба буде за рік до виїзду

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Сонце, море та пісок – забудьте про них: на Балі вирішили змінити основу туризму

Записуватися за рік до виїзду для відвідування «райського острова» Балі – останнім часом мега популярного курорту, можливо, доведеться туристам. Чергову ініціативу щодо сортування та відсіювання туристів запропонував губернатор Балі Вайан Костер.

Згідно з цією ініціативою, Балі може запровадити квотування туристів – це обмежить кількість мандрівників, яким дозволено в’їжджати на острів. Основна причина цього заходу, як повідомляє преса Індонезії, — бажання позбутися «дешевих» туристів, які обурюють усе місцеве населення. Причому на першому місці глава Балі серед них згадав росіян.

Як заявив губернатор, він «невдоволений зростанням кількості туристів, які порушують правила і виявляють неповагу до місцевої культури». «Ми більше не вітатимемо масовий туризм. Ми обмежимо кількість туристів, впровадивши систему квот», – сказав пан Костер. Він додав, що одна з можливих систем квот вимагає, щоб іноземні туристи реєструвалися за рік до запланованого візиту на Балі та чекали на свою чергу на в’їзд. «Якщо буде квота, то людям доведеться стояти у черзі. Ті, хто хоче приїхати наступного року, можуть зареєструватися просто зараз. Це система, яку ми хочемо застосувати», – запевнив губернатор.

«Якщо ми продовжуватимемо в тому ж дусі, ми залучатимемо лише дешевих туристів, які їдять лише насі бунгкус (страва з рису, загорнута в бананове листя або папір), при цьому орендують мотоцикли і порушують правила дорожнього руху і навіть крадуть із банкоматів» , – заявив голова Балі. При цьому як найбільш проблемні туристи він назвав російських «релокантів», додавши, що майже третина від усіх депортованих туристів – або 27 іноземців зі 101 – і це починаючи з січня.

Нагадаємо, що російські туристи для цих гнівних реплік, дають підстави. Тільки 4 травня група російських туристів була заарештована на Балі за неналежну поведінку в храмі Пенгубенган – священному місці для місцевих жителів і найбільшому храмі індуїстів на курортному острові. Росіян — двох жінок віком 35 років та чоловіка 37 років — затримали за танці та недоречне позування у священному місці, що викликало й серйозну реакцію влади. Правопорушників упіймали у місті Убуд, в якому минулого тижня стався ще один інцидент: російський турист і священик зійшлися у кулачному бою прямо на дорозі, поки автомобілі стояли у пробці. Бійку зняли камери очевидців, а відео розійшлося по соцмережах.

Друге питання — чи захочуть приїжджати «за квотою» і чекати на рік такі бажані для Балі «люксові» туристи. Особливо з урахуванням численних конкурентів, які такі заходи запроваджувати не планують.

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