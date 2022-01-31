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ІндонезіяТуризм

Балі готовий повністю відкритися для іноземних туристів

Євгеній Подольський

Влада Індонезії вирішила повністю відкрити острів Балі для відвідування іноземними туристами. Про це у понеділок повідомив міністр із морських справ та інвестицій Лухут Панджайтан.

Згідно з доповіддю чиновника, мандрівники зможуть в’їжджати на Балі вже з 4 лютого. При цьому для вакцинованих іноземців зроблено послаблення. Зокрема термін карантину для щеплених туристів скорочується з 7 до 5 днів.

Зазначимо, що уряд Індонезії ще минулого року заявив про необхідність поновлення іноземного турпотоку на Балі, без якого регіон перебуває на межі економічної катастрофи. У жовтні Кабмін дозволив в’їзд на острів громадянам п’яти країн: Об’єднані Арабські Емірати, Японія, Китай, Південна Корея та Нова Зеландія. Проте цього виявилося недостатньо для пожвавлення турсектора.

Лухут Панджайтан пояснив, що рішення про відкриття Балі було прийнято, навіть незважаючи на зростання кількості заражених коронавірусом у країні. Втім, у МОЗ пояснюють спалах захворювань поширенням омікрону та сподіваються взяти ситуацію під контроль.

Пасажири з України можуть потрапити на острів лише стиковими рейсами через треті країни. Для в’їзду необхідно пред’явити сертифікат вакцинації, та результати ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до прибуття.

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