Які небезпеки підстерігають туристів в Індії

Індія — приваблива країна зі своєю культурою та цікавим способом життя. Туди справді прагнуть потрапити багато туристів для того, щоб подивитися пам’ятки, а також побачити спосіб життя місцевих людей. Однак мандрівникам варто пам’ятати, що ця країна не лише гарна, а й небезпечна. Про те, чого варто остерігатися в Індії – у матеріалі “ДІП”.

Інфекційні захворювання

Антисанітарія та тепла погода сприяють швидкому розмноженню різних вірусів у країні, тому є ризик заразитися гострим інфекційним захворюванням. Щоб уникнути різноманітних ускладнень, туристам перед поїздкою рекомендують зробити щеплення від гепатиту А та черевного тифу. Також рекомендується пропити курс ліків для профілактики малярії.

Також варто дотримуватися особистої гігієни абсолютно скрізь і при кожному виході з дому. Пийте тільки бутильовану воду, їй же мийте фрукти та овочі для їжі. Не забувайте мити руки та носіть із собою антисептичний гель.

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Крадіжки

В Індії справді дуже високий рівень злочинності. Про місцевих кишенькових злодіїв дійсно ходять легенди, і вони знають свою справу. Туристів вони бачать здалеку та поспішають на них нажитися. Тому перед поїздкою до Індії купіть собі невелику сумку, яка буде у вас на очах. У громадських місцях найкраще тримати її прямо перед обличчям або схопитися за неї рукою, щоб злодії не витягли гроші та цінні речі. Також краще не носити із собою великі суми грошей.

Ставтеся до всіх людей, які підходять до вас, скептично. Не користуйтеся їхніми послугами, якщо ви їх не знаєте, а також нікуди не знайдете з незнайомцями. Ці прості правила можуть урятувати вам життя.

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Отруйна фауна

В Індії, як і в багатьох інших країнах Південної Азії, водиться досить багато отруйних комах, членистоногих та рептилій. Тому намагайтеся ходити в закритому одязі, щоб вас не могли вкусити. Якщо побачили запалення на шкірі, то краще зайвий раз зателефонувати до страхової, щоб вони провели аналіз на отруту.

Також варто побоюватися морських змій. Вони мешкають переважно у воді та в ній людей не чіпають. Проте їх часто викидає на берег, і вже тут вони атакують туристів. Їхня отрута дійсно токсична, тому краще обминати їх стороною.

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