Влада Індії вирішила змінити назву країни

Як пише The Economic Times, влада Індії вирішила повернути країні історичну назву Бхарат.

Очікується, що відповідну резолюцію оприлюднять на спеціальній сесії парламенту, яка відбудеться з 18 до 22 вересня.

Як заявив глава Індійського національного конгресу Джайрам Рамеш, «тепер стаття 1 Конституції може говорити: Бхарат, тобто Індія, має бути Союзом держав».

Крім того, за його словами, офіційні запрошення на вечерю саміту G20 було відправлено від імені президента Бхарата, а не президента Індії.

Як зазначають у парламенті країни, «британці перейменували Бхарата на Індію. <…> Наша країна відома під ім’ям Бхарат уже тисячі років… Це давня назва країни, яка зустрічається у санскритських текстах. Назва Індія була колоніальною і, таким чином, є символом рабства. Назва Індія має бути викреслена з Конституції».

Для ухвалення резолюції про перейменування країни потрібно, щоб її підтримала більшість обох палат парламенту. Потім потрібно буде внести до конституції поправки як мінімум у 10 місцях, де згадується «уряд Індії».