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Влада Індії вирішила змінити назву країни

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Індія вирішила змінити назву

Як пише The Economic Times, влада Індії вирішила повернути країні історичну назву Бхарат.

Очікується, що відповідну резолюцію оприлюднять на спеціальній сесії парламенту, яка відбудеться з 18 до 22 вересня.

Як заявив глава Індійського національного конгресу Джайрам Рамеш, «тепер стаття 1 Конституції може говорити: Бхарат, тобто Індія, має бути Союзом держав».

Крім того, за його словами, офіційні запрошення на вечерю саміту G20 було відправлено від імені президента Бхарата, а не президента Індії.

Як зазначають у парламенті країни, «британці перейменували Бхарата на Індію. <…> Наша країна відома під ім’ям Бхарат уже тисячі років… Це давня назва країни, яка зустрічається у санскритських текстах. Назва Індія була колоніальною і, таким чином, є символом рабства. Назва Індія має бути викреслена з Конституції».

Для ухвалення резолюції про перейменування країни потрібно, щоб її підтримала більшість обох палат парламенту. Потім потрібно буде внести до конституції поправки як мінімум у 10 місцях, де згадується «уряд Індії».

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