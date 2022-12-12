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В індійському штаті Гоа відкривається новий аеропорт

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В індійському штаті Гоа відкривається новий аеропорт

Як пише Indian Express, в індійському штаті Гоа відбулося технічне відкриття нового аеропорту.

Новий аеропорт Мопа (код IATA: GOX) розташовується на півночі штату, приблизно за 30 км від Панаджі, столиці Гоа, і за 55 км від старого аеропорту Даболім. Очікується, що перші пасажирські рейси він обслуговуватиме 5 січня 2023 року.

Першими до авіагавань полетять внутрішні індійські перевізники, серед яких Indigo та GoFirst. Вони зв’яжуть новий аеропорт із Делі, Мумбаєм, Бангалором, Ахмедабадом, Джайпуром, Хайдарабадом. Пізніше – з березня 2023 року – тут почнуть приймати та відправляти міжнародні рейси.

Місцева влада очікує, що відкриття нового аеропорту дасть поштовх розвитку туризму в Гоа і дозволить знизити ціни на авіаквитки.

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