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ІндіяТуризм

В Індії закрили аеропорт і підняли в повітря винищувачі через НЛО

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Індії закрили аеропорт і підняли в повітря винищувачі через НЛО

ВПС Індії підняли в повітря два винищувачі після повідомлення про виявлення невідомого літаючого об’єкта (НЛО) біля аеропорту. Інцидент стався 19 листопада, але відомо про нього стало лише зараз, повідомляє Independent.

Сили безпеки оголосили на сполох після того, як у неділю близько 14:30 за місцевим часом надійшло повідомлення про спостереження НЛО з північно-східного штату Маніпур.

Індійські ВПС також на кілька годин призупинили польоти у міжнародному аеропорту Бір Тікендраджит у столиці штату Імпхал.

Як повідомив представник одного з федеральних поліцейських агентств Індії, об’єкт “був видно неозброєним оком”.

“ВПС активували свій механізм реагування ППО на основі візуальних сигналів з аеропорту Імпхал. Після цього маленький об’єкт зник”, – йдеться у повідомленні відомства.

Індійська влада не розкрила конкретних подробиць розслідування випадку спостереження за НЛО.

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