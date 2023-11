В Індії закрили аеропорт і підняли в повітря винищувачі через НЛО

ВПС Індії підняли в повітря два винищувачі після повідомлення про виявлення невідомого літаючого об’єкта (НЛО) біля аеропорту. Інцидент стався 19 листопада, але відомо про нього стало лише зараз, повідомляє Independent.

Сили безпеки оголосили на сполох після того, як у неділю близько 14:30 за місцевим часом надійшло повідомлення про спостереження НЛО з північно-східного штату Маніпур.

Індійські ВПС також на кілька годин призупинили польоти у міжнародному аеропорту Бір Тікендраджит у столиці штату Імпхал.

UFO sighting yesterday at the Imphal airport in India after which airport was shutdown. Investigations underway. Some say it could be a commercially brought drone being operated by an individual near the airport. pic.twitter.com/dBVfj1pB43

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 20, 2023