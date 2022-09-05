В Індії з висоти 15 метрів впав атракціон з людьми

Як повідомляє індійський портал Oneindia, в Індії з висоти 15 м впала рухлива частина атракціону «Вежа вільного падіння» разом з людьми, які там знаходилися.

Інцидент стався 4 вересня у парку атракціонів у місті Мохалі (штат Пенджаб). Атракціон являє собою високий стовп, яким вгору і вниз рухається кабіна з пасажирами. Вона піднялася на висоту 15 м-коду, після чого різко впала на землю і зруйнувалася.

В результаті було поранено кілька десятків людей, 16 з них знадобилася госпіталізація. Про загиблих не повідомляється.

Розслідування обставин події триває.