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ІндіяМедицина

В Індії виявлено новий висококонтагіозний вірус

Вірус переважно вражає дітей віком від 2 до 5 років.

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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В Індії виявлено новий висококонтагіозний вірус

В індійському штаті Керала зафіксовано поширення нового вірусу – “томатного грипу”.

Згідно зі статтею в “Ланцеті”, вже зареєстровано майже 82 випадки інфекційного захворювання.

Вірус переважно вражає дітей віком від 2 до 5 років. Дорослі з ослабленим імунітетом також уразливі до інфекційних захворювань.

Новий вірус викликає симптоми, що трохи нагадують симптоми COVID-19, але ці два патогени не пов’язані між собою.

Вчені все ще намагаються з’ясувати, що саме є новий вірус.

Поки що відомо, що хвороба не смертельна, але дуже заразна і протікає важко.

Назва «томатний грип» походить від того факту, що у хворих з’являються червоні болючі пухирі на тілі та кінцівках, які можуть зрости до розміру помідора.

Симптомами нового вірусу, крім розглянутої висипки, є висока температура, сильний біль у суглобах, стомлюваність та діарея.

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