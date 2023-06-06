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В Індії вдруге обвалився міст через Ганг

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Індії вдруге обвалився міст через Ганг

Як повідомляє Times of India, в Індії обвалився недобудований чотирисмуговий автомобільний міст “Агувані – Султангандж”. Це друге обвалення мосту за останні два роки.

Міст через річку Ганг знаходиться у Бхагалпурі у штаті Біхар. Спочатку обвалився один із фрагментів дорожнього полотна в його центрі, потім опори покосилися і міст упав у річку.

У 2022 році частину цього мосту було знесено штормом. Конструкцію відновили, але, мабуть, недостатньо якісно, і вона впала знову. На щастя, у результаті ніхто не постраждав.

Будівництво мосту завдовжки 3.1 км розпочалося у 2014 році та, як очікувалося, буде завершено у 2019 році. З того часу цей термін продовжувався чотири рази. На будівництво мосту вже витрачено майже 208 млн доларів.

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