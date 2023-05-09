В Індії в аеропорту, митники виявили 22 змії у багажі пасажира

Прес-служба аеропорту індійського міста Ченнаї показала як співробітники затримали жінку, яка хотіла провезти десятки змій у своєму багажі.

За словами офіційних осіб, жінка прибула з Куала-Лумпура, Малайзія, намагаючись контрабандою провезти 22 змії різних видів та розмірів. Також було вилучено хамелеон.

На відео, опублікованому митницею Ченнаї, можна побачити рептилій, запакованих у різні прозорі пластикові контейнери.

Парламент Індії ухвалив закон про охорону дикої природи у 1972 році для захисту рослин та тварин (до списку потрапляють саме ті види, яких намагалися ввезти контрабандою).