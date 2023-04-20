В Індії туристка врятувала чоловіка з пащі крокодила

Жінка в Індії врятувала життя свого чоловіка у боротьбі з крокодилом: хижак напав на пастуха, але зустрів несподіваний опір і змушений був відступити.

За інформацією India Times, 26-річний Бан Сінгх відбувся “легким переляком” після зустрічі з небезпечним хижаком.

“Рептилія влаштувала засідку на пастуха в Індії, коли він переходив річку вбрід, щоб видобути води для своїх кіз. Хижак схопив чоловіка за ногу і почав тягнути його під воду. Його дружина Вімал Бай, яка стояла поряд, зреагувала негайно.

Вона вдарила крокодила ціпком, звільнивши цим ногу чоловіка з чіпких зубів алігатора. Але це не зупинило агресора, адже він продовжив свою атаку, явно маючи намір довести справу до кінця. Тоді жінка встромила палицю прямо в крокодиляче око”, – барвисто описує драматичну сутичку видання.

Джерело доповнює, що боротьба жінки з хижаком тривала не менше 15 хвилин, перш ніж пораненого Сінгха нарешті було звільнено з міцного захоплення і пара змогла повернутися в безпечне місце.

Врятований чоловік висловив подяку своїй дружині та заявив, що “її хоробрість була найкращим подарунком, який він колись міг отримати”. Врятований додав, що саме її сміливість та кмітливість надавали йому сил під час смертельно небезпечної сутички.

Сама ж героїня в інтерв’ю журналістам стверджує, що життя її чоловіка – це найважливіше, що є для неї у світі, і що вона, не замислюючись, пожертвувала б своєю заради його порятунку.

“Я думала лише про врятування життя мого чоловіка і не думала про себе”, – скромно ділиться своєю мотивацією героїня відеокліпу, розміщеного у Twitter.

Відеоролик із одкровеннями самовідданої жінки миттєво розлетівся сегментом соцмереж в Індії. Одним із перших, хто його опублікував, став журналіст Дайник Бхаскар.

“Послухайте, як хоробрий Вімал врятував свого чоловіка з пащі крокодила. Уряду слід нагородити її”, – написав він.

Користувачі соцмереж похвалили безстрашну жінку, а деякі пожартували, що “жінка не домовила з чоловіком і не віддала його хижакові”.

Інші погодилися, що за свій хоробрий вчинок вона заслуговує на шану та визнання.

“Незалежно від того, який уряд при владі, така смілива жінка має бути удостоєна честі. Я вважаю, що шановний прем’єр-міністр чи голова штату мають поговорити з цією жінкою щодо відеозв’язку”, – написав коментатор.

“Вона має бути удостоєна державної нагороди за свою доблесть”, – погодився інший.

“Ви благословенні. Раджастхан – воістину земля героїв і героїнь, і доказ цього – ця хоробрия жінка Вімал Бай”, – похвалив вчинок дівчини захоплений користувач.

Однак деякі блогери вважали, що в її вчинку немає нічого надприродного і так мала вчинити будь-яка людина, рятуючи своїх близьких.

“Її хоробрість справді похвальна. Але це природно: для порятунку життя вашого чоловіка/сім’ї кожен би це зробив. Ось якщо життя ставиться на кін заради порятунку незнайомця, тоді і хоробрість, і повага виправдані. Ми всі живемо в суспільстві”, – міркує користувач у Twitter.

“Не дізнаєшся, поки не перевіриш. Сподіваюся, моя дружина зробила б те саме”, – підсумував дискусію коментатор.