В Індії слониха схопила туристку з РФ хоботом за ноги та шпурнула на землю

Як повідомляє Daily Mail, в Індії слониха напала на туристку з Росії: вона схопила жінку хоботом за ноги та шпурнула на землю.

Інцидент стався 13 лютого в туристичній зоні поряд з фортом Амбер, неподалік Джайпура. Слониха, на ім’я Гурі схопила туристку хоботом за ноги, потрясла її, розгойдуючи з боку на бік, а потім шпурнула на землю. Туристка зламала ногу.

Чоловік, який сидів на спині слона, не зміг утриматися під час нападу і впав під ноги тварині. Першу допомогу постраждалим надали очевидці.

Видання уточнює, що слониха вже не вперше нападає на людей: у жовтні 2022 року вона атакувала власника магазину, зламавши йому ребра та ногу. Тепер зоозахисники наполягають на відправленні слонихи до заповідника, щоб вона «відійшла від психічної травми, отриманої від життя в рабстві».