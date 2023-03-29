В Індії слон наїхав на туристів і змусив їх молитися

Величезний слон зупинив автомобіль із мандрівниками в Індії – відео небезпечної ситуації стало вірусним у соціальних мережах.

За інформацією ЗМІ, ролик був знятий під час сафарі: стурбована тварина рухається просто на машину з людьми.

“До уваги користувачів привернув не сам слон, а реакція пасажирів. Деякі з них просять водія дати слону бананів, а інші панікують і просять його швидше виїхати.

Раптом хтось із пасажирів починає співати мантри бога Ганеші, індуїстського бога з головою слона, у спробі захистити себе та заспокоїти дику тварину”, – пишуть джерела про ролика.

У міру того, як водій починає здавати назад, слон поступово відходить з дороги у бік чагарників.

Ролик, підписаний “Коли машина, повна брамінів, зустрічає дикого слона”, став вірусним і набрав близько 60 тисяч переглядів та кілька сотень лайків.

“Справа не в мантрі, але це був правильний жест як з боку людей, так і слона. Вони вирішили відступити і поступитися дорогою. Зрештою, так працює співіснування та повага простору один одного”, – прокоментував інцидент один із користувачів соціальної мережі.

“Мантра спрацювала… Дивіться до кінця… Він благословив їх”, – сперечався з ним інший користувач.