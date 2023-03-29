Всі розділи
ГоловнаІндіяВ Індії слон наїхав на туристів і змусив їх молитися
ІндіяТуризм

В Індії слон наїхав на туристів і змусив їх молитися

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Індії слон наїхав на туристів і змусив їх молитися

Величезний слон зупинив автомобіль із мандрівниками в Індії – відео небезпечної ситуації стало вірусним у соціальних мережах.

За інформацією ЗМІ, ролик був знятий під час сафарі: стурбована тварина рухається просто на машину з людьми.

“До уваги користувачів привернув не сам слон, а реакція пасажирів. Деякі з них просять водія дати слону бананів, а інші панікують і просять його швидше виїхати.

Раптом хтось із пасажирів починає співати мантри бога Ганеші, індуїстського бога з головою слона, у спробі захистити себе та заспокоїти дику тварину”, – пишуть джерела про ролика.

У міру того, як водій починає здавати назад, слон поступово відходить з дороги у бік чагарників.

Ролик, підписаний “Коли машина, повна брамінів, зустрічає дикого слона”, став вірусним і набрав близько 60 тисяч переглядів та кілька сотень лайків.

“Справа не в мантрі, але це був правильний жест як з боку людей, так і слона. Вони вирішили відступити і поступитися дорогою. Зрештою, так працює співіснування та повага простору один одного”, – прокоментував інцидент один із користувачів соціальної мережі.

“Мантра спрацювала… Дивіться до кінця… Він благословив їх”, – сперечався з ним інший користувач.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Великій Британії, в’язень попросив винагороду за свою затримання

Велика Британія
Поліція в Англії запропонувала винагороду за інформацію про чоловіка,...

Пасажирка з Британії поскаржилася на смерть супутника і зіткнулася з хейтом

Велика Британія
Жінка, що летіла рейсом British Airways з Ямайки до...

В Індії стадо диких слонів напали на людей

Індія
Стадо диких слонів раптово почало сіяти хаос одразу в...

У США, пасажир відчинив двері літака за секунди до зльоту і вийшов через аварійний трап

США
Пасажир літака авіакомпанії Delta, що прямував з Лос-Анджелеса до...

Турист зірвався з тарзанки під час стрибка у Таїланді

Таїланд
Турист із Гонконгу зірвався з тарзанки під час заняття...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму