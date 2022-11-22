В Індії скасували всі коронавірусні обмеження на в’їзд туристів

МОЗ Індії відмінило пов’язані з коронавірусом обмеження на в’їзд іноземних туристів. Мандрівникам більше не потрібно заповнювати декларацію Air Suvidha до польоту та подавати негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію від COVID-19 в аеропорту. Нововведення набули чинності сьогодні, інформацію про це опублікували на сайті відомства.

Індійська влада рекомендує тим, хто приїжджає, щеплюватися від коронавірусу в своїй країні, носити маски і дотримуватися дистанції. Якщо у пасажира з’являться симптоми ковіда під час перельоту або в терміналі, його повинні ізолювати та відправити до місцевої медустанови. На відпочинку туристів просять уважно стежити за своїм здоров’ям та у разі застуди звертатися до лікарні.