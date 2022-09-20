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В Індії оновиться національна політика в галузі туризму

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Індії оновиться національна політика в галузі туризму

Влада Індії представлять нову національну політику в галузі туризму до бюджетної сесії парламенту. Про це заявив міністр туризму та культури Спілки Гангапурам Кішан Редді, виступаючи на Національній конференції міністрів туризму штатів у Дхарамшалі.

Він сказав, що національну політику в галузі туризму буде розроблено після великих консультацій та обговорень із зацікавленими сторонами. Редді зазначив, що Національна конференція міністрів туризму штатів важлива у контексті головування Індії у G20.

За словами міністра, G-20 використовуватиметься як платформа для демонстрації туристичного потенціалу Індії усьому світу. Він також повідомив, що зараз просуваються різні туристичні маршрути, і незабаром буде запущено новий «маршрут Амбедкара».

Наголошуючи на важливості повітряного сполучення, Кішан Редді сказав, що кількість аеропортів у країні збільшилася з 74 у 2014 році до 140 на даний час. Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Індії.

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