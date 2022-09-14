В Індії 8 людей загинули внаслідок пожежі у готельному комплексі (відео)

Ця сторінка може містити матеріали, не призначені для осіб віком до 18 років. Якщо ви молодше 18 років та/або не приймаєте характер опублікованих тут текстових, графічних та відеоматеріалів, будь ласка, залиште цю сторінку.

Щонайменше 8 людей загинули у великій пожежі в салоні електромобілів, що знаходиться на території готелю в індійському Секундерабаді. Більшість із них були постояльцями готелю, охопленого димом, інформує India Today.

Полум’я спалахнуло приблизно о 22:00 за місцевим часом у понеділок. Спочатку воно поширилося у ресторані, розташованому над салоном; помітивши дим, співробітники готелю викликали пожежників. У поліції припускають, що причиною займання стали електромобілі, що заряджалися на першому поверсі.

У будівлі готелю в цей час перебувало близько 25 осіб: частина з них вистрибнула з вікон, комусь допомогли вибратися рятувальники. Деякі постояльці, що розміщувалися на другому та третьому поверхах, де задимлення було найсильнішим, не дочекалися допомоги та задихнулися.