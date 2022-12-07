У туристів в Індії настало повне розчарування: Гоа швидко змінюють на новий курорт

Туристи розчаровані курортом Гоа і масово мігрують після прильоту до інших частин Індії, насамперед на острів Сіндхудург у сусідньому штаті Махараштра. Причина – сморід, шум і пробки в Гоа, а також “розчарування умовами на пляжах”. Таку інформацію надрукували індійські ЗМІ.

«Прибережні райони Махараштри більш чисті, безшумні та менш завантажені, з меншою кількістю бетонних споруд. У Махараштрі також є багато туристичних місць, які варто відвідати», — цитують оцінку іноземних туристів. Також ті заявляють, що «розчаровані» умовами на пляжах у Морджимі, Ашвемі, Мандремі, Хармалі та Кері, де «немає жодних зручностей, крім пробок та шуму» – на пляжах немає жодних об’єктів інфраструктури, таких як роздягальні, чисті туалети, питна вода, парковка і т.д.

Довідка: Сіндхудург – це острів в однойменному штаті на північ від Гоа. Територія відрізняється від Гоа більшою малолюдністю, а також тим, що це вже справжня Індія, як заявляють туристи. Також у штаті є цікаві пам’ятки, наприклад однойменний порт.