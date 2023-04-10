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ІндіяТуризм

Туристка померла в Індії та пожертвувала свої органи, щоб врятувати п’ятьох людей

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристка померла в Індії та пожертвувала свої органи, щоб врятувати п'ятьох людей

Іспанська туристка померла від інсульту під час відпочинку в Індії, після чого її діти виконали бажання матері та пожертвували її органи для трансплантації. Таке рішення допомогло медикам врятувати життя 5 людей та вразило багатьох місцевих мешканців.

Лікар на пенсії з Іспанії Тереза Фернандес любила подорожувати і приїхала до Індії вже вчетверте. Буквально наступного дня після прибуття в Мумбаї у жінки стався інсульт, і вона впала в кому.

Місцеві лікарі зв’язалися з дітьми Терези – Артуро та Айтаною, щоб повідомити про критичний стан їхньої матері. Будучи також лікарем за фахом, Айтана ознайомилася з результатами аналізів, зрозуміла всю серйозність ситуації та разом із братом вилетіла до Індії.

“Щойно я побачила матір у ліжку у відділенні інтенсивної терапії, я усвідомила, що вона не прокинеться. Ми ставили пісні Луї Армстронга, класичну музику, голоси друзів та близьких… Але нічого не допомогло”, – згадує Айтана.

Після 6 днів у комі Тереза Фернандес померла. Її діти повідомили лікарів, що їхня мати хотіла пожертвувати свої органи. Вона завжди висловлювала бажання бути донором. Хоча для дітей це і було важким рішенням, вони все ж таки виконали волю матері.

“Мама завжди говорила, що хоче стати донором органів. Щоправда, індійські лікарі були дуже здивовані, коли я сказала про це. Їм це видалося дивним”, – додає Айтана.

Як повідомляє Національна організація пересадки органів та тканин Індії, легені, печінка та нирки Терези Фернандес були передані трьом індійським пацієнтам, серце – громадянину Лівану, а печінка – 54-річному лікарю з Мумбаї. Усього Тереза продовжила життя 5 людям.

Тереза виявилася першим донором не з Азії та другим іноземцем, який пожертвував органи в Індії. 2019 року першим міжнародним донором у країні став громадянин Непалу.

Індійська преса назвала Терезу героїнею, оскільки в Індії донорами органів майже ніхто не стає.

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