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Іспанська туристка померла в Індії та пожертвувала свої органи, щоб урятувати 5 людей

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристка померла в Індії та пожертвувала свої органи, щоб урятувати 5 людей

Іспанська туристка померла від інсульту під час відпочинку в Індії, після чого її діти виконали бажання матері та пожертвували її органи для трансплантації. Таке рішення допомогло медикам врятувати життя 5 людей та вразило багатьох місцевих мешканців. Історію туристки опублікувала газета “El Faro de Ceuta”.

Лікар на пенсії з Іспанії Тереза Фернандес любила подорожувати і приїхала до Індії вже вчетверте. Буквально наступного дня після прибуття в Мумбаї у жінки стався інсульт, і вона впала в кому. Місцеві лікарі зв’язалися з дітьми Терези – Артуро та Айтаною, щоб повідомити про критичний стан їхньої матері. Будучи також лікарем за фахом, Айтана ознайомилася з результатами аналізів, зрозуміла всю серйозність ситуації та разом із братом вилетіла до Індії.

«Щойно я побачила матір у ліжку у відділенні інтенсивної терапії, я усвідомила, що вона не прокинеться. Ми ставили пісні Луї Армстронга, класичну музику, голоси друзів та близьких… Але нічого не допомогло», – згадує Айтана.

Після 6 днів у комі Тереза Фернандес померла. Її діти повідомили лікарів, що їхня мати хотіла пожертвувати свої органи. Вона завжди висловлювала бажання бути донором. Хоча для дітей це і було важким рішенням, вони все ж таки виконали волю матері.

Айтана пояснює: «Моя мати завжди казала, що хоче стати донором органів. Щоправда, індійські лікарі були дуже вражені, коли я сказала про це. Їм це здалося дивним. Хоча в Іспанії донорство органів – це цілком нормально. Дані Іспанської Національної Організації Трансплантації показують, що у 2022 році в Іспанії 2’196 померлих стали донорами органів (46,3 випадки на мільйон мешканців), а в Індії – лише 552 (0,4 випадки на мільйон громадян).

Єдиним фактом, який спричинив побоювання дітей Терези Фернандес, виявилася репутація Індії як райського місця для торгівлі органами у світі. Там були розкриті цілі мережі торговців, які під тиском чи обманом доставляли людей з Непалу до Індії для пересадки їхніх органів багатим людям, які можуть дозволити собі заплатити за них.

Це змусило Айтану та Артуро почати сумніватися і не довіряти системі. «Отримувачі не платитимуть за органи, правда?», «Є список очікування, і найтерміновіші випадки будуть обслужені першими, вірно?», «Органи не підуть тому, у кого більше грошей, правда?» – такі питання вони ставили лікарям. Отримавши відповіді, вони все ж таки прийняли позитивне рішення.

Як повідомляє Національна організація пересадки органів та тканин Індії, легені, печінку та нирки Терези Фернандес були передані трьом індійським пацієнтам, серце – громадянину Лівану, а печінка – 54-річному лікарю з Мумбаї. Усього Тереза продовжила життя 5 людям.

Айтана з гордістю заявляє, що сім’ї навіть вручили диплом, тому що Тереза виявилася першим донором не з Азії та другим іноземцем, який пожертвував органи в Індії. 2019 року першим міжнародним донором у країні став громадянин Непалу.

Індійська преса назвала Терезу героїнею і багато писала про цей випадок. В Індії донорами органів не стає майже ніхто, і її вирішили навести як приклад того, наскільки важливі такі рішення. Нейрохірург, який лікував іспанку – доктор Судхір Амбекар, заявив, що людям варто повчитися у сім’ї, яка без вагань пожертвувала органи незнайомим людям у чужій країні. “Вони показали, як гуманізм не обмежується географічними кордонами, ставши прикладом для всіх нас”, – сказав доктор Амбекар.

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