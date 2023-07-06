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Турист забронював ніч у 5-зірковому готелі, але прожив там півтора роки

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Турист забронював ніч у 5-зірковому готелі, але прожив там півтора роки

Житель Індії побив рекорд із безкоштовного проживання в готелях. Чоловік забронював одну ніч у п’ятизірковому готелі, але провів там 603 дні, не заплативши за це жодної рупії.

Анкуш Дутта зупинився у відомому готелі Roseate House у Делі. Індієць мав виїхати наступного дня, але прожив у готелі з 30 травня 2019 року до 22 січня 2021-го, причому не платив за жодні послуги, якими користувався в готелі протягом цього часу. Поки що точно неясно, як саме рекордсмену вдалося провести адміністрацію готелю, але керівництво підозрює відразу кількох співробітників у змові з Дуттою.

„Співробітники готелю підробляли, видаляли, додавали записи у рахунках та фальсифікували велику кількість записів у рахунку гостя Анкуша Дутти у програмній системі готелю“, — йдеться у звіті поліції. Втім, шахраювали не лише співробітники — сам чоловік показував підроблені чеки, а також скасовував платежі і стверджував, що за нього заплатили інші люди. Звичайно, він не зміг би шахраювати без допомоги персоналу готелю.

Правила готелю свідчать, що якщо прострочена заборгованість клієнта перевищує 72 години, про це має бути повідомлено генеральному директору та бухгалтеру. Співробітники ж нікого не інформували про несплачені рахунки Дутти. У готелі заявили, що зазнали збитків від підприємливого постояльця на суму близько 70 000 доларів, і вимагають порушити кримінальну справу на Дутту та своїх співробітників, які допомагали йому.

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