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Стули пельку, я тобі не слуга: у стюардеси не витримали нерви через набридливу туристку

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Стули пельку, я тобі не слуга: у стюардеси не витримали нерви через набридливу туристку

Співробітниця індійської авіакомпанії IndiGo вступила в суперечку з пасажиркою під час рейсу Стамбул-Делі. Причиною конфлікту стали бутерброди. Втративши самовладання, співробітниця кинула у бік набридливої туристки фразу: «Стули пельку, я тобі не слуга».

Інцидент зняли на відео інші туристи в літаку та опублікували у мережі. За даними Daily Star, пасажирка довела льотний персонал до сліз своїм зарозумілим ставленням та бажанням з’їсти бутерброд, який не був передбачений у меню.

Наведемо уривок діалогу з відеоролика між туристкою та стюардесою:

«Будь ласка, постарайтеся зрозуміти, є візок, і підраховані страви. Ми можемо видати вам лише те, що передбачено класом обслуговування», – повідомила бортпровідниця пасажирці.

Жінка перервала її і видала: Чому ти кричиш?

«Бо ви кричите на нас. Мені дуже шкода, але ви не повинні так розмовляти з екіпажем.

Я спокійно слухаю вас з усією належною повагою, але ви також повинні поважати екіпаж», – відповіла співробітниця авіакомпанії.

У результаті у неї не витримали нерви: співробітниця вилаяла туристку за хамську поведінку та тикання пальцем в екіпаж. «Стули пельку! Мені шкода, але ви не можете так зі мною розмовляти… Я службовець, але я не ваша слуга», — розлютилася стюардеса. Бурхливий обмін думками закінчився тим, що співробітниця відвернулася, одягла захисну маску та пішла.

Представник авіакомпанії зробив заяву щодо інциденту: «Нам відомо про ситуацію, яка сталася на рейсі 6E 12 зі Стамбула до Делі 16 грудня 2022 року. Проблема була пов’язана з харчуванням, обраним деякими пасажирами, що подорожують код-шеринговим з’єднанням. IndiGo усвідомлює потреби своїх клієнтів, і ми постійно прагнемо забезпечити ввічливе та безпроблемне обслуговування наших пасажирів. Ми розслідуємо інцидент і хотіли б запевнити, що їх комфорт завжди був нашим головним пріоритетом. Ми прагнемо завжди надавати найкращі враження».

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