Школи в Індії відкрились після 17-місячної перерви

Школи в декількох штатах Індії відкрилися сьогодні – деякі після 17-місячної перерви, так як вони закрилися в березні 2020 року внаслідок нової пандемії коронавірусу, повідомляє DPA.

За даними ЮНЕСКО, Індія – одна з країн, де школи були закриті найдовше через коронавіруса.

Столиця, Делі, північно-східні штати Мегхалая і Таміл Наду і Телангана на півдні, відносяться до тих регіонів, де старші школярі повернулися в клас після декількох місяців дистанційного навчання. У найбільш густонаселеному індійському штаті Уттар-Прадеш на півночі відкрилися початкові школи.

Школи дотримуються інструкцій Міністерства охорони здоров’я, які включають обмеження кількості дітей в класах до 50% від їх місткості, вимірювання температури на вході, вихід на обідню перерву і приміщення для карантину.

Студентам не дозволять ділитися книгами і їжею. Багато батьків не наважуються відправляти своїх дітей в школу, тому що вони ще не пройшли вакцинацію в Індії. Більшість шкіл намагаються вакцинувати свій персонал. Дистанційне навчання триває в багатьох місцях, повідомляє BTA.

«Повернення в школу буде особливо корисно для дітей з неблагополучних сімей», – сказав К.С. Верма, директор державної школи Каутілла в Делі. Верма пояснив, що з цими дітьми іноді важко зв’язатися, бо у них немає доступу до комп’ютерів і смартфонів, і вони не можуть звернутися до дорослих за допомогою вдома.

В Індії близько 1,5 мільйона шкіл постраждали від обмежувальних заходів через коронавірусу, від якого постраждали близько 250 мільйонів дітей.