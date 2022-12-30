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Пасажири літака затіяли бійку на борту та стали героями вірусного ролика

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Пасажири літака затіяли бійку на борту та стали героями вірусного ролика

Пасажири літака, що прямував з Бангкока до Калькутти, затіяли бійку на борту та потрапили на відео. Ролик швидко поширився в мережі та став вірусним, на що звернуло увагу видання Times Now.

На кадрах можна помітити, як два герої відео сперечаються один з одним, а стюардеса, що стоїть поруч, намагається заспокоїти бешкетників. Спочатку чоловіки лише штовхали один одного, потім один із них почав бити другого, поки той намагався прикритися руками. Словесна суперечка перетворилася на бійку, в яку вплуталися й інші пасажири.

За кілька секунд бортпровідники змогли заспокоїти бешкетників і розсадити всіх по місцях. Причина конфлікту не уточнюється, проте відомо, що чоловіки, що затіяли бійку, виявилися родом з Індії. У коментарях під роликом у соцмережах користувачі назвали поведінку співвітчизників ганебною. «Цих людей треба внести до чорних списків авіакомпаній», — написав один із коментаторів.

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