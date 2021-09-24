Обвинувачений в спробі зґвалтування індієць буде прати жіночий одяг 6 місяців

20-річний Лала Кумар, обвинувачений в спробі зґвалтування, залишається на волі за умови, що він буде прати і прасувати одяг всіх жінок у своєму селі протягом шести місяців.

Індієць повинен буде надати свої власні миючі засоби та інші необхідні речі, щоб безкоштовно надати цю послугу приблизно 2 000 жінок в селі Маджхор в штаті Біхар на сході Індії.

Кумар, який працює мийником, був заарештований в квітні за кілька злочинів, включаючи спробу зґвалтування, повідомив AFP місцевий поліцейський Сантош Кумар Сінгх, передає BNR. .

“Всі жінки в селі задоволені рішенням суду. Це історична подія. Це зміцнить повагу до жінок і допоможе захистити їх гідність”, – сказала Насіма Хатун, голова сільської ради, яка контролюватиме вирок Кумару.