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ІндіяТуризм

Небезпечне селфі дівчини з водоспадом обернулося смертю половини членів її сім’ї

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Небезпечне селфі дівчини з водоспадом обернулося смертю половини членів її сім'ї

В Індії біля водоспаду Рамдаха в Чхаттісгарсі потонула майже половина членів однієї сім’ї, які намагалися врятувати свою родичку, яка впала у воду через необережність. Про це пише Mirror.

Трагедія сталася 28 серпня під час прогулянки 15-ти членів однієї родини. 14-річна Шраддха Сінгх (Shraddha Singh) разом зі своєю старшою сестрою захотіла зробити небезпечне селфі на вершині водоспаду, проте втратила рівновагу та зірвалася вниз, при цьому необережність дівчини також обернулася смертельним падінням і для її сестри.

Небезпечне селфі дівчини з водоспадом обернулося смертю половини членів її сім'ї

Першими на допомогу дівчатам кинувся їхній брат, кузен та його дружина — тримаючись за руки, вони зістрибнули вниз, щоб спробувати знайти та витягти сестер із води. Трохи пізніше так само зробили ще двоє членів сім’ї. За словами свідків, родичі якийсь час борсалися в глибокій воді, проте врятувати вдалося лише дружину двоюрідного брата — решта потонула.

Три тіла були виявлені того ж вечора, ще трьох членів сім’ї витягли наступного дня. Зазначається, що район водоспадів небезпечний для купання, про це туристів попереджають численні заборонні таблички.

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