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Названий найбагатший у світі професійний жебрак

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названий найбагатший у світі професійний жебрак

У сучасному суспільстві жебрак часто асоціюється із зображенням бідної людини у пошарпаному одязі та з простягнутою рукою на вулиці. Але історія індійця з міста Мумбаї перевертає цей стереотип з ніг на голову. Його дохід вищий, ніж середньостатистична зарплата в Україні, і він найбагатший у світі професійний жебрак – стан жебрака оцінюється в $900’000 (понад 33.2 млн грн.).

Економічний портал Economic Times звернув увагу на незвичайну людину, яка вважається найбагатшим жебраком у світі. Незважаючи на свій впевнений фінансовий стан, Джайн виглядає дуже скромно і продовжує жебракувати на жвавих вулицях Мумбаї.

Відомо, що він має двох синів — усіх він, включаючи дружину, брата і батька, успішно забезпечує. Бхарат Джайн та його родина живуть у дворівневій квартирі у розкішному районі Мумбаї. Як бачимо, їм вдається жити досить комфортно завдяки щедрості співвітчизників і туристів.

Як професія жебрака може забезпечувати таку розкіш?

За плечима індійця немає атестата про закінчення середньої школи. Ще в дитинстві він змушений був залишити її через фінансові труднощі. Але саме у жебрацтві він знайшов свій успіх. З роками він зумів накопичити величезний стан, який зараз оцінюється в $900’000 (понад 81 млн руб. за поточним курсом). Не погано.

Дохід Джайна, який заробляє, випрошуючи милостиню у перехожих, варіюється від $730 до $900 тис. Залежно від обставин. Крім того, він має два роздрібні продуктові магазини в Тхані, кожен з яких приносить йому пристойний місячний дохід. Також він володіє магазином товарів повсякденного попиту в невеликому містечку всього за 20 кілометрів від Мумбаї.

Хоча родичі постійно переконують його кинути жебракування та зайнятися іншою справою, він продовжує працювати у своїй незвичайній професії. Можливо, у цьому унікальному випадку жебрацтво стало не лише джерелом доходу, а й способом життя для людини, яка, здається, знайшла свою власну форму успіху у світі.

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