Названо 8 найкращих країн для подорожей веганів

Найкращі країни у світі для вегетаріанського та веганського туризму визначені за результатами дослідження сервісу Busuu. У міру того, як спосіб життя без м’яса стає все більш популярним у різних частинах планети, деякі туристи шукають курорти, де овочі, злаки та інша їжа є єдиними інгредієнтами у стравах.

Busuu досліджував найкращі напрямки для вегетаріанців та веганів. Команда експертів шукала країни із широким вибором відповідних ресторанів. При цьому список веганських мекк включав держави, в яких раніше любили м’ясо і які буквально нещодавно прийняли нову тенденцію веганства, а також ті, чия традиційна кухня вже значною мірою складається з страв на рослинній основі.

Отже, підсумковий список наступний:

Індія. Індія очолила список найкращих місць для веганів та вегетаріанців, зіткнувшись із жорсткою конкуренцією. «В Індії неважко знайти веганські чи вегетаріанські страви, оскільки приблизно 30% індійців дотримуються рослинної дієти. Це місце мрії для гурманів, які хочуть вирушити зі своїми смаковими рецепторами у пригоду. По всій країні повно продуктових ринків та ресторанів, які пропонують різноманітні та рясно приправлені спеціями автентичні страви», — пояснили фахівці. Згідно зі статистикою Pew Research, приблизно 8 із 10 індійців обмежують споживання м’яса у своєму раціоні. Найчастіше це пояснюється не так бідністю, як релігійними поглядами: майже 95% джайнів вважають себе вегетаріанцями, а 45% — індуїстами. Ізраїль. Ізраїль був названий другим найкращим напрямком у світі для вегетаріанців та веганів через величезну кількість веганських ресторанів у країні. Найпопулярнішою вуличною їжею в Ізраїлі є саме веганські продукти, фалафель та хумус, а бурі, тістечка з начинкою зі шпинату та картоплі, легко знайти на продовольчих ринках. Тайвань. Тайвань посів третє місце у рейтингу. Там близько 14% населення вважають себе вегетаріанцями. Багато буддистів дотримуються вегетаріанської дієти, а меню без м’яса на Тайвані входять тофу і штучне м’ясо. Німеччина. Хоча пристрасть Німеччини до сосисок і шницель може зробити її включення до списку несподіваним, європейська країна є провідним виробником замінників м’яса. Польща. Останніми роками Польща пережила веганську революцію, а її столиця Варшава зараз вважається одним із найбільш дружніх до веганів міст у світі. У Польщі є понад 950 ресторанів, які обслуговують веганську клієнтуру, а відомі столичні вегетаріанські бургери вважаються одними з найкращих у світі. Австралія. Австралія має один із найшвидше розвиваються веганських ринків у світі, і за останнє десятиліття кількість людей, які переходять на рослинну дієту, подвоїлася. З популярними ресторанами швидкого харчування, які адаптуються до вегетаріанських меню, і з’являється безліч повністю веганських ресторанів, для мандрівників-веганів є багато варіантів. США. В американській кухні переважає м’ясо: бургери, хот-доги, барбекю, м’ясна піца та смажена курка. Однак усі ці класичні американські страви можна легко включити у веганську чи вегетаріанську дієту, замінивши м’ясо. Рослинні дієти набирають популярності, а веганство зросло на 600% за останні три роки. Таїланд. Тайська кухня заснована на свіжих овочах, і багато страв можна легко адаптувати до дієти веганської.

«Один із найкращих способів познайомитися з іноземною культурою — це їжа, і мандрівники-вегани та вегетаріанці не повинні упускати це через свої дієтичні вимоги. Тим більше що туристичні країни пропонують такі широкі можливості. У країнах, орієнтованих на веганство, людям, які дотримуються способу життя без м’яса, не треба турбуватися про пошук місць, які відповідають їхньому харчуванню, оскільки існує безліч ресторанів та ринків, які пропонують автентичні страви на рослинній основі», — йшлося у звіті.