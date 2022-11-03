Мерець проїхав 900 км непоміченим у туалеті поїзда в Індії

Індійська поліція виявила тіло чоловіка, який проїхав непоміченим 900 км північною Індією, замкненим у туалеті поїзда.

Вони вважають, що чоловік сів у поїзд за кілька днів до його відправлення зі штату Біхар і помер у туалеті після того, як замкнув двері.

Офіцер залізничної поліції Рам Сахаї розповів, що вони відчинили двері в неділю після того, як пасажири поскаржилися на запах.

На той час поїзд Saharsa-Amritsar Jan Sewa Express їхав майже 24 години від початкової точки. Весь шлях займає 35 годин.

Індійські ЗМІ повідомили, що потяг затримали майже на п’ять годин, оскільки офіційні особи намагалися встановити особу загиблого до відновлення шляху до Амрітсару.

“Ми досі нічого не знаємо про цю людину”, – сказав Сахаї, який знаходиться в Шахджаханпурі в штаті Уттар-Прадеш, де було зроблено жахливе відкриття.

“Ймовірно, він сів у поїзд, коли той ще стояв на станції, і помер на самоті за два чи три дні до того, як його тіло було знайдено”, – сказав він.

Санджай Рай, лікар залізничної лікарні, повідомив The Times of India, що чоловік «помер, можливо, впавши в кому».

Влада поширила плакати із зображенням зниклого чоловіка на залізничних вокзалах Біхара.

Щорічно в Індії десятки тисяч трупів залишаються незатребуваними та непізнаними. Зазвичай їх кремує поліція через три дні після того, як будуть зроблені зусилля щодо встановлення всіх родичів або родичів покійного.