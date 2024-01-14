Індійські туристи бойкотують відпочинок на Мальдівах через скандал у соцмережах

Як повідомляє Reuters, індійські туристи бойкотують відпочинок на Мальдівах після скандалу у соцмережах. За останні кілька днів кількість бронювань на архіпелазі скоротилася на 40%.

Причиною стала абсолютно невинний пост прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді в соцмережі Телеграм: він розповів, як відпочивав на островах Лакшадвіп (Індія) біля узбережжя індійського штату Керала. Там він гуляв білосніжним піском і займався дайвінгом.

Після цього деякі мальдівські чиновники вирішили, що Моді таким чином намагається переманити індійських туристів із Мальдів. Вони обізвали його «клоуном», «терористом» та «маріонеткою Ізраїлю».

Треба сказати, що уряд Мальдів не підтримав випади чиновників і навіть звільнили з посад трьох з них — заступників міністрів зайнятості, інформації та мистецтва.

Туристам з Індії цього здалося мало: вони влаштували бойкот Мальдівам, скасовуючи раніше заброньовані тури та розміщуючи в соцмережах хештеги #BoycottMaldives та #ExploreIndianIslands. До бойкоту приєдналися публічні персони від боллівудських акторів до гравців у крикет. Незабаром індійська туристична платформа EaseMyTrip припинила бронювання рейсів на Мальдіви.

Основна частка скасованих турів посідає лютий і березень.

Тим часом індійська туркомпанія MakeMyTrip повідомила, що інтерес до Лакшадвіпських островів різко злетів на 3400%. Архіпелаг навряд чи зможе впоратися з напливом туристів: там лише 150 готелів, а літаки літають раз на тиждень.