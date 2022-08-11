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Індія має намір розвивати релігійний туризм

Панасюк Олексій
Панасюк Олексій
Індія має намір розвивати релігійний туризм

Місця народження Крішни, Матхура та Вриндаван будуть пов’язані круїзним сполученням, для чого будуть розроблені водні шляхи на Ямуні.

Міста-побратими Матхура та Вриндаван відомі як місця народження Крішни, вони щороку приваблюють велику кількість паломників та туристів. Сюди вирушають люди, які хочуть здійснити коротку духовну подорож, оскільки міста знаходяться недалеко один від одного і більшість визначних пам’яток можна оглянути лише за день.

Міністр судноплавства Індії Сарбананда Соновал нещодавно заявив, що Матхура та Вриндаван будуть пов’язані круїзним сполученням, для чого будуть розроблені водні шляхи на Ямуні. Цей крок пов’язаний із просуванням релігійного туризму у регіоні.

Очікується, що завдяки цій новій розробці ці напрямки зможуть залучити більше туристів у найближчому майбутньому.

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