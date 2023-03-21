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Індія має намір розпочати відправку туристів до космосу з 2030 року

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Індія має намір розпочати відправку туристів до космосу з 2030 року

Індійська організація космічних досліджень (ISRO) має намір до 2030 року розпочати польоти туристів у космічний простір. ISRO вже веде роботи над туристичним модулем, заявив голова індійського космічного відомства Шрідхар Панікер Сомнатх.

“В даний час ведуться роботи над власним індійським модулем для космічного туризму, який буде безпечним і багаторазовим”, – сказав він.

«Ціна за квиток, ймовірно, становитиме близько 60 млн рупій (близько $700 тис.). Люди, які вирушать до цієї подорожі, також зможуть називати себе астронавтами», — додав Сомнатх. На його думку, це «конкурентоспроможні ціни».

Найближчими планами ISRO є здійснення першого польоту індійського пілотованого космічного корабля Gaganyaan («Гаганьян», «небесний корабель»). До списку кандидатів на участь у ньому включено чотири пілоти індійських ВПС, які раніше пройшли підготовку на базі Центру підготовки космонавтів ім. Ю. А. Гагаріна та Інституту медико-біологічних проблем РАН.

«Перший запуск пілотованого корабля запланований у 2024 році, дата старту залежить від результатів випробувань у травні цього року системи аварійного порятунку екіпажу, тестів прототипу космічного корабля та його пробного запуску в непілотованому режимі з робототехнічним корисним навантаженням», — повідомив у повідомленні. науці та технологіям Джітендра Сінгх.

Він зазначив, що всі роботи з проектування систем космічного корабля завершено, і зараз триває створення орбітального модуля. Також проводяться випробування систем ракети-носія.

У серпні 2018 прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді офіційно оголосив, що його країна відправить на орбіту перший національний космічний екіпаж до серпня 2022 року, коли країна готувалася відзначати 75 років звільнення від британського колоніального панування. Спочатку планувалося, що троє членів екіпажу проведуть на орбіті від п’яти до семи днів.

Однак у листопаді 2022 року ISRO повідомила, що через пандемію коронавірусної інфекції, яка зупинила в березні 2020 року більшість робіт з проекту, відправлення на орбіту місії «Гаганьян» було відкладено.

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