Довгоочікуване щастя: 70-річна жінка народила здорову дитину (ВІДЕО)

Індійська жінка у віці 70 років народила здорову дитину, ставши однією з найстарших матерів, які коли-небудь народжували дітей.

Джівунбен Раббарі з західного штату Гуджарат зачала дитину після рідкісної процедури in vitro і здійснила свою мрію стати матір’ю, повідомляє Анатолійське агентство новин.

Зараз сім’я насолоджується своїм первістком – хлопчиком.

Лікар Нареш Бханушалі, який керує центром ЕКО і є гінекологом Раббарі, сказав: “Пара прийшла до мене рік тому. Спочатку ми не хотіли цього робити через вік жінки. Але вони плакали і молилися, щоб у них була дитина, і ми вирішили це зробити”.

Лікар сказав, що дитина народилася шляхом кесаревого розтину. Мати і дитина почувають себе добре і знаходяться під постійним медичним наглядом, а літня пара неймовірно вдячна і щаслива.