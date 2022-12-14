8 законів, про які варто знати, якщо ви вирушаєте в Гоа

Для більшості людей поїздка сюди, звичайно, пов’язана із теплими спогадами. Але насправді, зіпсувати собі відпочинок у цих краях дуже легко. Наприклад, через незнання деяких специфічних законів. Про них сьогодні й розповість “ДІП”.

Любителі фотографії напевно захочуть відобразити чудові заходи сонця, пляжі та пам’ятники, які побачать тут. Але не варто знімати на камеру людей, яких ви не знаєте, без їхнього дозволу. Це вважається образливим та незаконним.

Громадські прояви прихильності заборонені у країні. Відповідно до розділу 294 Кримінального кодексу Індії, привернення уваги представників громадськості у вигляді “непристойних дій” є злочином. Людина може бути позбавлена волі на строк до трьох місяців або оштрафована. Однак у законі не уточнюється, що підпадає під поняття “непристойні дії”. Але часто він використовується поліцією для переслідування пар.

Запуск повітряних куль, зміїв і особливо небесних ліхтариків заборонений в Індії в тому випадку, якщо ви не отримали спеціальний на те дозвіл. Цей закон існує у країні з 1934 року.

Дивна знахідка вартістю понад 10 рупій може обернутися повісткою до суду, якщо ви не повідомили про знайдену річ владі.

На Гоа повно чудових пляжів, тому, очевидно, там будуть люди, які гуляють у купальниках та плавках. Однак це не дає нікому права вирячитися на них. Нахабному спостерігачеві представники влади можуть зробити зауваження.

У той же час на пляжі не варто з’являтись топлес. Нудистські пляжі можна знайти в будь-якій іншій країні, але тут вони загалом під забороною. І хоча Гоа вважається столицею вечірок в Індії, але навіть у цьому штаті діють досить суворі правила щодо поведінки на публіці та зовнішнього вигляду.

Згідно із Законом про реєстрацію іноземців (1939), кожен іноземець, який перебуває в Індії понад 180 днів, повинен повідомити про свій в’їзд, а також про переміщення з одного населеного пункту до іншого вищого посадовця. Орендодавців та менеджерів пансіонатів та готелів, кораблів чи літаків закон теж стосується. Він був запроваджений англійцями для контролю за в’їздом та пересуванням іноземців в Індії. Але цей закон перетворився на інструмент переслідування людей і перешкоджає зусиллям Індії з розвитку туризму.

Ще один важливий закон – про вживання алкоголю. У кожному штаті віковий ценз різний, а деяких доходить до 25 років. Звичайно, дивно, що громадянин має право голосувати на виборах з 18 років, але не вважається досить зрілим, щоб вирішити, чи можна йому пити алкоголь чи ні. Також у жовтні 2022 року Департамент туризму Гоа офіційно заборонив готувати та вживати спиртні напої на популярних пляжах штату. Звинувачених у порушенні наказу оштрафують на суму від 5000 до 50 000 рупій.