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ГВІНЕЯ

У Гвінеї повстанці оголосили про введення комендантської години

Гліб Парфененко
У Гвінеї повстанці оголосили про введення комендантської години

Військові повстанці, які зробили спробу перевороту в Гвінеї напередодні, оголосили про введення комендантської години по всій країні. Як повідомляє інформаційне агентство France Presse з посиланням на заяву, цей захід буде діяти “до подальшого повідомлення”.

Також повідомляється, що військові замінять губернаторів та префектів регіонів. Повстанці закликали міністрів та керівників установ прибути на зустріч, яка відбудеться у столиці у понеділок.

Нагадаємо, напередодні з’явилася інформація про те, що бойовики увірвалися в президентський палац і затримали главу держави 83-річного Альфа Конде. Пізніше лідер путчистів, глава елітного підрозділу спецназу полковник Мамаду Думбуя оголосив про арешт президента, розпуск уряду і призупинення дії конституції. За даними Reuters, Конде не постраждав. Військові запевнили, що президенту гарантована безпека, а також доступ до лікарів. Де він знаходиться, не повідомляється.

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