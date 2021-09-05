У Гвінеї повідомили про військовий переворот

У гвінейських ЗМІ з’явилися повідомлення про повалення президента Алфи Сондо в результаті військового перевороту.

Повідомлення підкріплені відеозверненням голови загонів спецназу Гвінеї (GFS) полковника Мамаду Думбуі, в якому він і група військових заявляють про захоплення влади через політичної та економічної кризи в країні.

За словами Думбуі, президент країни затриманий, конституція анульована, уряд і держінститути розпущені, кордони закриті.

В іншому відео, поширеному в соціальних мережах, фігурує сам Конде, він знаходиться в якійсь кімнаті з військовослужбовцями і виглядає виснаженим.

Раніше в неділю біля президентського палацу в столиці Гвінеї Конакрі пролунали постріли.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, автоматна черга почулася о 08:00 за місцевим часом в районі Калум, де розташовані президентський палац і адміністративні будівлі.

Французьке видання Jeune Afrique повідомило про спробу перевороту, зробленої гвінейськими загонами спеціального призначення (GFS).

Повідомляється, що глава GFS полковник Мамаду Думбуя раніше закликав сили спецназу відмовитися від підпорядкування Міністерству оборони і стати незалежною структурою.

Думбуя був призначений главою GFS в 2018 році, до цього він служив у Французькому іноземному легіоні.

Перша демократична зміна влади в Гвінеї після здобуття країною незалежності в 1958 році відбулася в 2010 році. Перемогу на президентських виборах в грудні 2010 року здобув Альфа Конде.

19 липня 2011 року в країні була зроблена спроба державного перевороту проти президента Конде, його резиденція піддалася ракетному обстрілу.

Конде був переобраний на пост президента в 2015 році.

Другий термін президентства Конде закінчувався в грудні 2020 року, і, відповідно до законодавства, він не міг висунути свою кандидатуру на третій термін.

У березні 2020 року відбувся референдум про внесення поправок до Конституції, який дозволив Конде бути обраним в третій раз.

Кандидатура 83-річного Конде на третій президентський термін стала предметом широких дискусій в країні.

Президент Конде був переобраний на третій термін 18 жовтня 2020 року, отримавши 59,49 відсотка голосів.