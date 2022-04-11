ЄС передав Грузії анкету для набуття статусу кандидата

Єврокомісар з питань розширення Олівер Вархей передав сьогодні у Люксембурзі міністру закордонних справ Грузії Іллі Дарчіашвілі анкету, заповнення якої дозволить розпочати обговорення питання щодо початку переговорів щодо вступу Грузії до Євросоюзу. Передача документа транслювалася у прямому ефірі грузинським телеканалом “Імеді”, повідомляє ТАРС.

“Це анкета, за допомогою якої ми хотіли б з’ясувати, якою є ситуація у вашій країні, включаючи політичну та економічну ситуацію. Інша частина анкети стосується відповідності вашого законодавства європейському. З нашого боку це перший крок у вашій європейській подорожі. Зі свого боку, ми також готові працювати з вами дуже швидко, щоб представити вашу позицію Європейській раді, як цього вимагають правила”, – сказав Вархей.

Анкета складається з 40 сторінок та містить 369 питань до влади Грузії.

Раніше сьогодні прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що до підготовки відповідей будуть залучені всі відомства, і процес перебуватиме під його особистим контролем.

3 березня Гарібашвілі підписав заяву про надання Грузії статусу кандидата у члени ЄС.

Першим офіційним кроком на шляху до вступу до ЄС є рекомендація Європейської комісії Раді ЄС щодо відкриття переговорів щодо вступу.

Потім країна має узгодити з ЄС низку умов або “переговорних глав”, які мають бути виконані.