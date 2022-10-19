Влада Грузії заявила про необхідність запровадження візового режиму для росіян

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про необхідність відмовитися від безвізового режиму з Росією, який діє протягом 20 років, і запровадити візову практику. Про це вона повідомила на брифінгу у Кишиневі за підсумками візиту до Молдови та зустрічі з президентом Майєю Санду, передали РИА Новости.

Уточнювалося, що в односторонньому порядку глава держави не може ухвалити такого рішення. Вирішальну роль у цьому питанні приділяється уряду Грузії.

Перша мета потенційної зміни владою – скоротити термін перебування російських туристів у країні з одного року, що діє нині, до трьох місяців. «Громадяни РФ, які потрапили до Грузії – це провокація, не можу сказати, що це небезпека, але це очевидно виклик. Можливо, треба буде говорити і про візи для громадян РФ, оскільки зараз все досить ліберально, це рішення має ухвалити уряд Грузії разом із суспільством», – заявила лідер країни.

Друга мета – розширити механізми контролю. «До Грузії приїжджають як колишні громадяни країни, так і громадяни Росії. Вона наголосила, що влада країни застосовує усі механізми контролю, щоб не було жодної небезпеки для місцевих жителів», – зазначило видання.

«Тут головне, щоб громадськість була впевнена, що використовуються всі механізми контролю, щоб не виникла небезпека. Я думаю, що для цього потрібно більше спілкування та більше інформування нашого суспільства, щоб усі можливі загрози та питання реально розглядалися владою та вживали всіх заходів», – додала Зурабішвілі.

За даними МВС Грузії, у період з 17-26 вересня до сусідньої країни з Росії в’їхало близько 78.000 росіян, у зворотному напрямку виїхало менше – близько 62.000 осіб.

Довідка: Грузія скасувала візові вимоги для росіян 20 років тому, у 2012 році, хоч зі свого боку Росія зберегла їх для громадян Грузії. Спочатку росіянам було дозволено в’їжджати до Грузії без візи на строк до 90 днів, проте після цього терміну було збільшено до 1 року.

Грузинські опозиційні партії особливо занепокоєні величезним потоком росіян. Так, відразу після початку вторгення РФ в Україну вони почали вимагати запровадження скасування безвізового режиму, посилаючись на загрози безпеки в Грузії. У березні Альянс туріндустрії Грузії, який об’єднує 29 асоціацій, також виступив за введення візового режиму для росіян. Ці заклики певною мірою вщухли влітку, але знову з’явилися у серпні, коли петиція про необхідність отримання візи для громадян Росії та Білорусі почала поширюватися в інтернеті та зібрала понад 19 000 підписів.